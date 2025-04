"Nella musica del vento", un viaggio tra deserti, oceani e silenzi

"Nella musica del vento" è una storia scritta da Marco Steiner, originariamente pubblicata come romanzo da Salani e successivamente adattata in versione fumetto dall'artista Giovanni Robustelli, al suo debutto nel mondo delle nuvole parlanti. Nella prima parte, uscita lo scorso dicembre, facevamo la conoscenza di Morgan Jones, un gallese sbarcato in Patagonia alla fine dell'800, che aveva intrapreso un viaggio tra deserti, oceani e silenzi. Per sopravvivere, era diventato un cacciatore di indios al soldo di un latifondista scozzese. Avvolto in una spirale di violenza, cambia quando un incidente lo costringe a guardare il mondo con una prospettiva diversa. L'incontro con Maria, una ex prostituta polacca, lo spinge a iniziare una fuga verso il mare e i canali ghiacciati, alla ricerca di riscatto e passione. Adesso arriva in libreria la seconda parte del graphic novel (edita sempre da Cong, 128 pagine, euro 18,50), nella quale Morgan, dopo essere stato gravemente ferito, viene salvato da Tehuelche, una donna sciamano che gli insegna ad ascoltare le voci della natura.