Un bosco virtuale con gli alberi di Federica Galli per la Milano Green Week

Ad accompagnare l’installazione, sono esposte negli spazi dell'appartamento campione una selezione di acqueforti originali di Federica Galli. Queste incisioni, mirabili per la precisione dei dettagli e l'eleganza stilistica, fanno parte di un ciclo di oltre sessanta opere raffiguranti gli alberi più significativi della nostra penisola, per interesse storico, letterario, naturalistico ed estetico. L'artista ha sempre dimostrato una straordinaria lungimiranza e sensibilità verso le tematiche ambientali, come scriveva alla fine degli anni ’80: "Siamo davanti a una realtà che sta vertiginosamente cambiando, degradandosi. Quelle campagne e quelle città che io ho cominciato ad incidere oltre venti anni fa – quando l’ecologia era soltanto una parola rara bel vocabolario – non sono più le stesse e saranno in un vicino domani quasi già scomparse".