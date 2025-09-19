Torna la Varese Design Week tra mostre, talk e performance

Anche quest’anno non mancheranno i momenti di scambio e dialogo: dalla conferenza del professor Enzo Laforgia, all'incontro con i detenuti e con Luca Spada (che si occupa del loro reinserimento sociale a fine pena) seguito da una performance artistica del cantautore Luca Re. Leonardo De Franceschi presenterà il suo libro in un talk per esplorare la cultura urbana tra design, arte, moda, musica e intelligenza artificiale. In programma anche il talk “Architettura e complessità, i nuovi paradigmi” con l’Architetto Riccardo Blumer, la tavola rotonda OUTDOOR DESIGN TRENDS, l'esperienza immersiva tra natura, design e arte "The Beat Cube", ideata dall'Arch. Fabiola Rizzuti e ospitata dalla Cascina La Lepre, dove si potranno visitare le mostre dell'artista italobrasiliano Henrique Rivello e dell'artista ungherese Dora Iren Bus. Si dipingerà poi insieme la tela gigante “Decollazione di S.G. Battista” di Pier Francesco Mazzucchelli detto “Il Morazzone”. La musica dal vivo è affidata alla Junior Band - banda M.A.M. e ai Brass Bulls. Non mancherà l'ormai consueto appuntamento con il petit déjeuner du cinéma presso il Cinema Nuovo: dopo una pausa a base di caffè e brioches sarà proiettato il film inedito “Amerikatsi” del regista armeno Mikael A. Goorjian, selezionato da Gabriele Ciglia e Giulio Rossini. Alla Fondazione Marcello Morandini si troverà l’installazione “Gabbia Vegetale” a cura di Fabiola Rizzuti, che trasporta i visitatori in una dimensione onirica. In occasione del finissage della mostra in corso "C’è Carta e Carta" si terrà l'evento dal titolo "Evasione" ispirato al romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie dove sarà possibile anche partecipare a un teatime nel giardino della Fondazione sul tema del Non compleanno di Alice.

