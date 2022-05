29 maggio 2022 11:22

Premio letterario Costa Smeralda, con Orhan Pamuk trionfano Benedetta Craveri e Michele Mari

Benedetta Craveri con "La contessa" (Adelphi), per la saggistica, e Michele Mari con "Le maestose rovine di Sferopoli" (Einaudi), per la narrativa, sono i vincitori del Premio Letterario Costa Smeralda 2022. Presenti alla cerimonia di premiazione, il 28 maggio al Conference Center di Porto Cervo, il Nobel per la Letteratura Orhan Pamuk, a cui è stato assegnato il Premio Internazionale Costa Smeralda, e Giuseppe Barbera, professore ordinario di Colture Arboree all'Università di Palermo, a cui è andato il Premio Cultura del Mediterraneo attribuito a una personalità che si è distinta per la valorizzazione delle culture del nostro mare e dei popoli che lo abitano. "Sono emozionato. Ringrazio i giudici", ha commentato Mari al momento del ritiro del premio. "Un immenso grazie. So quanto sia autorevole il giudizio di questa giuria. Ringrazierebbe anche la Castiglione che amava il lusso e il mare", ha detto la Craveri. Organizzato e promosso da Consorzio Costa Smeralda, presieduto da Renzo Persico, il premio è stato assegnato in una serata a ingresso libero, condotta dalla giornalista Roberta Floris, accompagnata dall'esibizione del poliedrico musicista nuorese Gavino Murgia, al quale è stato consegnato il Premio Speciale a sorpresa. Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, il premio rilancia con la direzione artistica del giornalista Stefano Salis, presidente anche della giuria composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio.