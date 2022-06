23 giugno 2022 11:39

"Pasolini Clandestinus", a Palazzo Reale di Palermo la mostra di Franco Accursio Gulino

Nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, dal 24 giugno al 27 luglio 2022, in mostra a Palazzo Reale di Palermo le opere dell'artista siciliano Franco Accursio Gulino in "Pasolini Clandestinus". L'esposizione, promossa dal Servizio Biblioteca dell'Ars e curata da Laura Anello, conta più di trenta pezzi, scelti tra quelli realizzati da Gulino nel corso degli ultimi vent’anni. Essi dialogheranno con i preziosi dipinti e stucchi delle due sale degli ex Presidenti e Pompeiana, mentre scorreranno le immagini del documentario di Daniele Salvo con le musiche di Marco Podda sulla carriera di Gulino stesso, eclettico pittore, poeta e filmmaker. Gulino "avvicina" Pasolini in un'amicizia virtuale nei primi anni Duemila, lo assorbe, lo rende soggetto e icona febbrile, lo schianta su grandi tele di quasi 2 metri per 2 che indagano furibonde il viso scarno del poeta. Che ora si tinge di carminio, ora di giallo ocra, ora si ferisce, ora si illividisce, ora sorride, ora è un giullare, un re, un attore elisabettiano, ma mantiene sempre un'iconografia riconoscibile: occhi dalle lunghe ciglia, labbra rosse pronunciate. E in quasi vent'anni, Franco Accursio Gulino è ritornato più e più volte su Pasolini: lo avvolge in un sudario, lo traveste da Gorgone, lo abbiglia come una pin-up... Per info e biglietti cliccare qui