"Cronache dal viaggio breve, 15.289.000 minuti": Margherita Morgantin e Trenord insieme in un viaggio fino ai confini della Lombardia

Un numero: 15.289.000, i minuti in senso collettivo che i viaggiatori trascorrono sui treni ogni giorno, porzioni di tempo dove ci si incontra con l'altro e si guardano le cose. L'omonima opera dell'artista che riprende il crono è un audio performance in collaborazione con Beatrice Goldoni e Simone Schiavo. Una vera opera immersiva. "Hic et nunc" dicevano i latini, tradotto "qui e ora, adesso". Per mezzo del ritmo, della ripetizione, dei segni e delle tracce, la ricerca di Morgantin è di un tempo presente oltre che di un limite geografico e sociologico. Lo studio si incentra sull'ecologia intesa come la scienza che studia i rapporti tra gli esseri viventi e gli ambienti organici o inorganici in cui sono immersi.