23 febbraio 2022 20:30

Londra, un mosaico romano nel cantiere degli uffici: "E' il più grande e suggestivo degli ultimi 50 anni"

Là dove dovevano sorgere grattacieli e uffici è stata rinvenuta una villa di epoca romana con "il più grande e meglio conservato mosaico degli ultimi 50 anni". E' con queste parole che gli archeologi del Museum of London Archaeology (Mola) hanno annunciato l'importante ritrovamento a Londra, vicino al London Bridge, nell'area di Southwark in forte espansione dal punto di vista residenziale e commerciale, a poca distanza dal grattacielo The Shard. "L'incredibile scoperta - raccontano gli archeologi - è stata fatta mentre lavoravano al progetto di rigenerazione urbana Liberty of Southwark, con l'azienda londinese dei trasporti". "Questo splendido mosaico - spiegano - comprende due pannelli (il più grande misura quasi 18 metri quadrati, quello più piccolo meno di due metri quadrati) altamente decorati, incastonati su un pavimento rosso. Probabilmente era la decorazione di una sala da pranzo". Il mosaico sarà rimosso per venire studiato