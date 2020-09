Egitto, archeologi trovano 27 sarcofagi intatti risalenti a 2.500 anni fa

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sepolti più di 2.500 anni fa e da allora mai più aperti: così gli archeologi hanno trovato 27 sarcofagi in un'antica necropoli egizia. La tomba si trova all'interno di un pozzo in un sito sacro a Saqqara, un luogo di sepoltura attivo per più di 3.000 anni e patrimonio mondiale dell'Unesco. La scoperta è considerata dagli esperti una delle più grandi nel suo genere. Le fotografie pubblicate dal ministero egiziano delle Antichità mostrano bare di legno ben conservate dipinte con colori vivaci e altri manufatti più piccoli.