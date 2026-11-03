Il mondo dall'alto: le immagini più spettacolari dei Drone Photo Awards 2026

© Drone Photo Awards 2026 | "Shipbreaking on the mudflats, Bay of Bengal", di George Steinmetz. Mostra una vecchia nave metaniera nella fase finale di smantellamento per il recupero di rottami metallici sulle distese fangose del Golfo del Bengala. È stata premiata come foto dell'anno.
© Drone Photo Awards 2026 | "Shipbreaking on the mudflats, Bay of Bengal", di George Steinmetz. Mostra una vecchia nave metaniera nella fase finale di smantellamento per il recupero di rottami metallici sulle distese fangose del Golfo del Bengala. È stata premiata come foto dell'anno.