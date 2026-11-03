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© Drone Photo Awards 2026 | "Shipbreaking on the mudflats, Bay of Bengal", di George Steinmetz. Mostra una vecchia nave metaniera nella fase finale di smantellamento per il recupero di rottami metallici sulle distese fangose del Golfo del Bengala. È stata premiata come foto dell'anno.
© Drone Photo Awards 2026 | "Shipbreaking on the mudflats, Bay of Bengal", di George Steinmetz. Mostra una vecchia nave metaniera nella fase finale di smantellamento per il recupero di rottami metallici sulle distese fangose del Golfo del Bengala. È stata premiata come foto dell'anno.
© Drone Photo Awards 2026 | "Shipbreaking on the mudflats, Bay of Bengal", di George Steinmetz. Mostra una vecchia nave metaniera nella fase finale di smantellamento per il recupero di rottami metallici sulle distese fangose del Golfo del Bengala. È stata premiata come foto dell'anno.

© Drone Photo Awards 2026 | "Shipbreaking on the mudflats, Bay of Bengal", di George Steinmetz. Mostra una vecchia nave metaniera nella fase finale di smantellamento per il recupero di rottami metallici sulle distese fangose del Golfo del Bengala. È stata premiata come foto dell'anno.

© Drone Photo Awards 2026 | "Shipbreaking on the mudflats, Bay of Bengal", di George Steinmetz. Mostra una vecchia nave metaniera nella fase finale di smantellamento per il recupero di rottami metallici sulle distese fangose del Golfo del Bengala. È stata premiata come foto dell'anno.

VIAGGIO IN 25 IMMAGINI

Il mondo dall'alto: le immagini più spettacolari dei Drone Photo Awards 2026

Gli scatti premiati, a partire da quello di George Steinmetz, svelano un Pianeta inedito

03 Nov 2026 - 15:39
25 foto
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Sono stati annunciati i vincitori del Drone Photo Awards 2026, tra i principali premi di fotografia aerea al mondo. Organizzato sotto l'egida dei Siena Awards, il concorso accoglie le candidature di immagini aeree e video catturate attraverso vari mezzi, che includono aeroplani a fusoliera fissa, elicotteri, veicoli aerei senza pilota, mongolfiere, dirigibili, razzi, aquiloni e paracadute.

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Il risultato è un viaggio straordinario attraverso immagini aeree che trasformano il mondo in un mosaico di forme, colori e geometrie sorprendenti. Dalle città ai paesaggi naturali, dalle tracce dell'uomo alle meraviglie della natura, ogni foto racconta una storia, rivelando prospettive inedite e la fragile bellezza del Pianeta.

La foto vincitrice

 Il primo posto assoluto è andato "Shipbreaking on the mudflats" di George Steinmetz, che mostra una vecchia nave metaniera nella fase finale di smantellamento per il recupero di rottami metallici sulle distese fangose del Golfo del Bengala. Tra le foto premiate figurano anche quelle vincitrici delle singole categorie: Wedding (matrimoni ed eventi); Nature (paesaggi e ambiente); People (ritratti e persone); Urban (architettura e paesaggi urbani); Wildlife (fauna selvatica); Abstract (fotografia astratta dall'alto); Sport (sport e attività fisica); Series (serie di immagini sullo stesso tema). Non manca anche la categoria Video.

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