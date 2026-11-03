Il mondo dall'alto: le immagini più spettacolari dei Drone Photo Awards 2026

Il primo posto assoluto è andato "Shipbreaking on the mudflats" di George Steinmetz, che mostra una vecchia nave metaniera nella fase finale di smantellamento per il recupero di rottami metallici sulle distese fangose del Golfo del Bengala. Tra le foto premiate figurano anche quelle vincitrici delle singole categorie: Wedding (matrimoni ed eventi); Nature (paesaggi e ambiente); People (ritratti e persone); Urban (architettura e paesaggi urbani); Wildlife (fauna selvatica); Abstract (fotografia astratta dall'alto); Sport (sport e attività fisica); Series (serie di immagini sullo stesso tema). Non manca anche la categoria Video.