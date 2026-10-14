Il fotografo italiano Federico Veronesi vince il Wildlife Photographer of the Year

Nato a Milano nel 1975, Federico Veronesi è un fotografo naturalista professionista e guida di safari. Cresciuto in una famiglia di appassionati fotografi e naturalisti, ha sviluppato la sua passione per la fauna selvatica africana e la fotografia fin dalla prima infanzia. Dopo aver completato gli studi universitari, nel 2002 ha realizzato il suo sogno trasferendosi in Kenya. Con il passare degli anni, il suo stile fotografico si è gradualmente orientato verso il bianco e nero e gli elefanti sono diventati uno dei suoi soggetti principali.