27 giugno 2023 19:24

"Dama con ventaglio", l'ultimo ritratto di Klimt venduto per 86 milioni di euro: è record europeo

L'ultimo ritratto dipinto da Gustav Klimt, "Dama con ventaglio" (Dame mit Facher), è stato battuto all'asta per 74 milioni di sterline (ossia 86 milioni di euro) da Sotheby's a Londra, stabilendo così il nuovo record europeo per la vendita di un'opera d'arte. Ad annunciarlo la stessa casa d'aste. Il precedente prezzo più alto mai raggiunto in Europa apparteneva alla scultura "Walking Man I" di Alberto Giacometi, battuta all'asta per 65 milioni di sterline (76 milioni di euro) sempre da Sotheby's nel febbraio 2010. Il quadro di Klimt, iniziato nel 1917, è rimasto di fatto incompiuto: l'artista non lo aveva ancora terminato quando morì nel febbraio 1918.