Con Paolo Mussat Sartor in viaggio nell’Arte Povera dal 1968

Il titolo della mostra sintetizza i tre cardini del progetto: l'obiettivo della macchina fotografica che si fonde con lo sguardo di Sartor, i viaggi che raccontano spostamenti tra mostre e città europee, e l'arte povera, cuore pulsante della scena artistica italiana degli anni Settanta. Le fotografie non si limitano a documentare, ma instaurano un dialogo profondo con le opere e gli artisti ritratti, restituendo la dimensione autentica e poetica di un’epoca definita da creatività, sperimentazione e coraggio.