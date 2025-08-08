Addio a Berengo Gardin, 70 anni di foto per raccontare l'Italia

L'occhio come mestiere, uno sguardo diretto e mai retorico da fotografo artigiano, come amava definirsi. Con la sua inseparabile Leica, ha realizzato oltre 2 milioni di scatti, firmato più di 250 libri e oltre 360 mostre personali, conquistando anche il Moma di New York. Berengo Gardin ha visitato le fabbriche del nord e le baracche del sud, ha immortalato Venezia, la laguna e le grandi navi, tutto in bianco e nero. Ha sempre rifiutato l'uso del colore, dei ritocchi e degli artefici: per lui, la fotografia era sinonimo di verità e testimonianza.

