Clima, Trento mette in piazza cervelli di ghiaccio contro l indifferenza

Si sciolgono al sole i cervelli colpiti dall'indifferenza. Questo è il messaggio che l'artista Marco Nones vuole lanciare con la sua installazione in piazza Duomo a Trento. Centoventi cervelli di ghiaccio hanno invaso lo spazio per invitare alla riflessione sui cambiamenti climatici. La materia grigia in esposizione è stata realizzata con un calco del Muse e poi collocata su un supporto fatto con il legno degli abeti della Val di Fiemme schiantati dalla tempesta a fine ottobre. Una volta sciolto il cervello resta la scritta "indifference". "Ho realizzato questa performance - spiega Nones - per sottolineare l'indifferenza che ci coglie dopo aver visto i ghiacciai che si sciolgono o gli alberi sradicati dal vento. Questo ci fa male ma dura veramente poco fino a quando il nostro vivere quotidiano ci porta dentro le nostre occupazioni nell'assoluta indifferenza verso il pianeta"