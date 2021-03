11 marzo 2021 17:19

Christie's, asta di crypto arte da record: l'opera virtuale di Beeple è stata venduta a oltre 60 milioni di euro

Christie's debutta nel mondo della crypto arte: la casa d'aste ha venduto un'opera completamente digitale creata dal "net artist" Beeple (vero nome Mike Winkelmann), un graphic designer della South Carolina con enorme seguito sui social grazie a progetti commerciali per pop star tra cui Justin Bieber, One Direction, Kate Perry, Flying Lotus e Eminem e marchi come Louis Vuitton e Nike. L'opera di Beeple mette al centro paure e ossessioni della società davanti alla tecnologia. Le sue creazioni sono registrate su blockchain con un NFT (Non Fungible Token) criptato contenente la firma dell'artista. La crypto arte è di fatto l'utilizzo di strumenti basati su blockchain a supporto degli artisti e delle opere d’arte. Ovvero, in altri termini, è arte che utilizza nuovi strumenti resi possibili dalle criptovalute e dalla blockchain.