07 ottobre 2021 16:25

"Bonelli Story. 80 anni a fumetti": la mostra dedicata allo storico editore

Da Tex a Dylan Dog passando per Zagor e Dampyr, quante generazioni sono cresciute sfogliando i fumetti firmati Sergio Bonelli Editore, la casa editrice leader del settore in Italia giunta ormai al suo 80esimo anno di vita. Per celebrare lo storico traguardo arriva la mostra “Bonelli Story. 80 anni a fumetti”, aperta dall’8 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022, presso lo Spazio Messina alla Fabbrica del Vapore di Milano.