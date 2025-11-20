Il Bello che fa Bene 2025: l’arte protagonista della solidarietà a Milano

Proprio gli illustratori sono al centro dell’iniziativa: Alan Zeni, Beppe Conti, Bianca Bou, Carolina Zuniga, Charlotte Le Bleu, Chiara Boz, Chiara Lanzieri, Chiaralascura, Elisa Puglielli, Fernando Cobelo, Gianluca Costantini, Gio Alberti, Giovanni Gastaldi, Giulia Rosa, Gra.phichette, Ilaria Urbinati, Katia Boarino, Lucille Ninvaggi, Marianna Tomaselli, Naomi Vona, Tostoini, Roby il Pettirosso, Silvia Bairo e Stella Bellingeri hanno donato complessivamente 24 opere, che saranno esposte e battute all’asta durante l’evento. La serata si articolerà tra l’esposizione artistica e il temporary shop solidale, il racconto delle esperienze delle famiglie coinvolte nei progetti Ai.Bi., momenti di networking tra realtà istituzionali e sociali e una cena con intrattenimento guidata dalla madrina Sabrina Ganzer. A condurre l’asta sarà Massimiliano Dona, affiancato dal comico e content creator Vittorio Pettinato.