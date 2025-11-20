Il Bello che fa Bene 2025: l’arte protagonista della solidarietà a Milano

© Marianna Tomaselli | Abbraccio di luce
Il 4 dicembre al Circolo Filologico Milanese una serata-evento unirà esposizioni, testimonianze e un’asta benefica per sostenere i progetti di Ai.Bi. – Amici dei Bambini ETS
La nuova edizione de Il Bello che fa Bene 2025 trasforma ancora una volta la creatività in un gesto concreto di solidarietà. L’evento, in programma il 4 dicembre a Milano, riunirà aziende, artisti e sostenitori dei progetti di Ai.Bi., con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’infanzia abbandonata. Yoonik, agenzia italiana specializzata nel management di illustratori, ha contribuito con una selezione di opere originali, parte integrante dell’asta benefica che animerà la serata.
Proprio gli illustratori sono al centro dell’iniziativa: Alan Zeni, Beppe Conti, Bianca Bou, Carolina Zuniga, Charlotte Le Bleu, Chiara Boz, Chiara Lanzieri, Chiaralascura, Elisa Puglielli, Fernando Cobelo, Gianluca Costantini, Gio Alberti, Giovanni Gastaldi, Giulia Rosa, Gra.phichette, Ilaria Urbinati, Katia Boarino, Lucille Ninvaggi, Marianna Tomaselli, Naomi Vona, Tostoini, Roby il Pettirosso, Silvia Bairo e Stella Bellingeri hanno donato complessivamente 24 opere, che saranno esposte e battute all’asta durante l’evento. La serata si articolerà tra l’esposizione artistica e il temporary shop solidale, il racconto delle esperienze delle famiglie coinvolte nei progetti Ai.Bi., momenti di networking tra realtà istituzionali e sociali e una cena con intrattenimento guidata dalla madrina Sabrina Ganzer. A condurre l’asta sarà Massimiliano Dona, affiancato dal comico e content creator Vittorio Pettinato.
"Crediamo che la bellezza, quando condivisa con consapevolezza, possa generare valore concreto", spiegano Sebastiano Giordani e Federico Zaghis, CEO e co-founder di Yoonik. "Questo progetto dimostra come l’arte possa andare oltre l’estetica e contribuire al cambiamento sociale". Per Ai.Bi., Il Bello che fa Bene rappresenta un percorso iniziato 24 anni fa e diventato oggi un movimento capace di trasformare ogni gesto – un’opera, una storia, una competenza – in un supporto reale al diritto di ogni bambino di essere figlio.