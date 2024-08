Banksy popola Londra di animali, cosa significa il suo "zoo urbano"

Da una settimana Londra si sta popolando di animali. Lunedì è apparsa una capra a Richmond, martedì due elefanti a Chelsea, mercoledì tre scimmie a Brick Lane, giovedì il lupo (rubato poco dopo) su una parabola a Peckham, venerdì due pellicani affamati sopra un fish bar a Pretoria Street, sabato una pantera a Cricklewood. Sono tutte opere del cosiddetto "zoo urbano" di Banksy. Uno stencil al giorno e non è detto che la serie sia finita. Dopo le più varie supposizioni su cosa potessero significare queste creature, sul The Guardian è stata svelata la risposta: la serie di graffiti è stata progettata per rallegrare i cittadini in un periodo in cui la maggior parte dei titoli delle notizie sui media sono tristi e cupi e sembra più difficile trovare la luce in fondo al tunnel.