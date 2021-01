Asta record per un Botticelli, "Ritratto di giovane" venduto per oltre 92 milioni $

Il "Ritratto di giovane con tondo di santo" di Sandro Botticelli è stato venduto da Sotheby's, a New York, per 92 milioni e 184mila dollari inclusi i diritti d'asta, un record per un "grande Maestro" alla casa d'asta. Il quadro era stato offerto all'incanto dalla famiglia del miliardario Sheldon Solow, uno di grandi costruttori di grattacieli di New York morto a novembre. Il dipinto, in ottimo stato di conservazione, raffigura un uomo con in mano il tondo di un santo, un originale del Quattordicesimo secolo del pittore senese Bartolomeo Bulgarini inserito nella tavola su cui il maestro della "Nascita di Venere" ha dipinto il ritratto.