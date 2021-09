06 settembre 2021 12:23

All'asta il cappello appartenuto a Napoleone: il test del Dna ne ha confermato la "paternità"

Un nuovo cappello appartenuto con scientifica certezza a Napoleone Bonaparte - un test del Dna ha confermato la "paternità" - sarà venduto all'asta da Bonhams. Descritto dalla casa d'aste britannica come il "primo cappello a portare il Dna dell'imperatore", è stato esposto in anteprima ad Hong Kong prima del suo trasferimento a Parigi e poi a Londra dove sarà messo all'asta il 27 ottobre. Il cappello, uno dei famosi bicorni che spesso compaiono nelle raffigurazioni di Napoleone sul campo di battaglia, era stato acquistato dall'attuale proprietario presso una piccola casa d'aste tedesca che all'epoca non sapeva fosse appartenuto all'imperatore. Il prezzo stimato per il cappello - 100.000-150.000 sterline - è prudente, ha detto Simon Cottle, amministratore delegato di Bonhams EuropeCottle, perchésolo di recente è stato dimostrato che apparteneva all'imperatore. Altri copricapi napoleonici sono stati venduti all'asta anche per un milione di sterline.