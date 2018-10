"Wondy dinner 2018": una cena di beneficenza per ricordare Francesca Del Rosso

Nella cucina di "Carlo e Camilla in Segheria", a Milano, si è tenuta, giovedì 18 ottobre, una cena di beneficenza per ricordare la giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso, scomparsa nel 2016 dopo una battaglia contro il cancro. Tantissimi gli amici di Francesca che hanno voluto partecipare al "Wondy Dinner 2018": persone, tra cui giornalisti e personaggi dello spettacolo, che hanno conosciuto la giornalista in vita, ma anche chi l'ha conosciuta dopo grazie a "Wondy sono io: associazione per la diffusione della cultura della resilienza" portata aventi da suo marito Alessandro Milan. A cucinare per gli ospiti lo chef Luca Pedata, aiutato da una squadra di giovani cuochi, sotto la direzione stellata di Carlo Cracco. Il ricavato dell'evento è andato all'associazione "Wondy sono io" che da anni porta avanti iniziative concrete come la realizzazione del "Premio Wondy per la letteratura resiliente" e più in generale eventi che puntano alla diffusione della lettura come strumento per approfondire tematiche sociali, perché i libri, "grande passione di Francesca, sono fondamentali per comprendere la realtà ed esplorare punti di vista inconsueti".