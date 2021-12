Firenze, all'Hotel Savoy parte la mostra fotografica "Le Dive di Zeffirelli"

Una selezione di fotografie dell’archivio Zeffirelli in bianco e nero con alcune tra le più famose star italiane e internazionali che hanno collaborato insieme al grande regista durante la carriera artistica. E' il cuore della mostra "Dive di Zeffirelli" , in esposizione a Firenze dal 16 dicembre al 18 aprile 2022 all'Hotel Savoy, parte del gruppo Rocco Forte Hotels, in collaborazione con la Fondazione Franco Zeffirelli Onlus - Centro delle Arti dello Spettacolo di Firenze.

A inaugurare la kermesse come madrina c'è Fanny Ardant, una delle più importanti dive del mondo. L’attrice francese è stata la protagonista dell’ultimo lungometraggio cinematografico del regista "Callas Forever" (2002), il film tributo dedicato a Maria Callas che racconta gli ultimi tre mesi di vita della famosa cantante lirica.

Il contenuto - Le dive in mostra, ritratte tra il 1958 e il 2009, sono: Maria Callas, Fanny Ardant, Cher, Olivia Hussey, Brooke Shields, Valentina Cortese, Faye Dunaway, Carla Fracci, Judy Dench, Maggie Smith, Anne Bancroft, Anna Magnani, Claudia Cardinale, Elizabeth Taylor, Glenn Close, Joan Plowright, Marisa Allasio, Monica Bellucci, Katia Ricciarelli, Teresa Stratas, Mariangela Melato, Monica Vitti e Stefania Sandrelli. L'obiettivo è scoprire e riscoprire il valore dell’intera Collezione Zeffirelli con il suo museo, l’archivio e la biblioteca personale del Maestro, collocati all’interno del complesso seicentesco di San Firenze. Un luogo affascinante nato nel 2017 che ospita oltre 250 sue opere tra bozzetti di scena, disegni e figurini di costumi.

Il percorso espositivo - I visitatori potranno ammirare le opere in un percorso che si estenderà dalla Lobby dell’hotel fino al Salotto Lounge per passare dal Ristorante & Bar Irene e in conclusione nella Suite Presidenziale. La mostra dedica un particolare attenzione a Maria Callas, il più grande amore artistico di Franco Zeffirelli ritratta in foto insieme al regista nella Suite Presidenziale in 2 fotografie sul set de "La Traviata" (1958) e della "Tosca" (1964). Nella Suite Presidenziale sarà esposto anche un luminoso bozzetto di realizzazione del regista de "Il Turco in Italia" (1955), una delle opere teatrali in cui Zeffirelli diresse la Callas, firmandone anche scene e costumi.

L'esposizione sarà aperta ai clienti che soggiornano all’Hotel Savoy e al pubblico fiorentino. "E’ una bellissima selezione di protagoniste di gran temperamento, forti e magnetiche, che il Maestro ha sempre cercato per i suoi personaggi - afferma Pippo Corsi Zeffirelli, presidente della Fondazione -. Siamo felicissimi di questa iniziativa nata da un’idea dell’Hotel Savoy e l’abbiamo subito accolta con grande entusiasmo".

"LE DIVE DI ZEFFIRELLI"

dal 16 dicembre al 18 aprile 2022

Hotel Savoy, piazza della Repubblica 7, Firenze

Per maggiori informazioni, si prega di consultare il concierge