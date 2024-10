Filippo de Pisis e l'inaspettata bellezza delle piccole cose in mostra a Bologna

Importantissimo nelle opere di Filippo de Pisis è il rapporto con la letteratura, suo primo grande amore. Inizialmente infatti De Pisis si fa strada come scrittore e solo a seguito dell'incontro con Giorgio De Chirico, suo grande amico e in un certo senso mentore, si avvicinerà alla pittura. Per lui la parola e l'immagine si compenetrano a vicenda: scrivere gli serve per crearsi immagini nella mente, e dipingere è un mezzo per raccontare storie. Questo è particolarmente evidenziato nella mostra a Bologna, in cui alle opere pittoriche sono affiancati testi che, se non direttamente collegati, sono affini per tematica e atmosfere.