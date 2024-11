Escher, oltre 100 opere del visionario olandese esposte ad Asti

"La mostra - afferma Livio Negro, presidente di Fondazione CrAsti - sarà un'esperienza emozionante e immersiva adatta a tutti". Artista geniale e visionario, iconico per gli amanti dell’arte ma anche per matematici, designer e grafici per le sue creazioni uniche in grado di coniugare l'arte con l'universo infinito dei numeri, la scienza con la natura, la realtà con l’immaginazione, Escher nelle sue opere ha creato invenzioni fantasiose e paradossi magici ma dal forte rigore scientifico. Ad Asti, dunque, esposte oltre 100 opere, corredate da approfondimenti didattici, video e sale immersive, per presentare l'intero percorso artistico di Escher, dagli inizi ai viaggi in Italia alle varie tecniche artistiche che lo videro impegnato per tutta la vita e che lo hanno reso unico.