  "Edizioni Curci, una storia italiana da 160 anni", quando l'imprenditoria libraria va a braccetto con la musica

Ufficio stampa

E' in libreria la vita di una famiglia che ha servito, e serve, da oltre un secolo e mezzo la causa della musica e della cultura musicale in Italia, con "Edizioni Curci, una storia italiana da 160 anni". Vicende semplici, quelle degli editori Curci, appunto, scandite dai fatti e dalle opere, in cui le persone, pur mantenendo vivi e inconfondibili i loro caratteri e i loro apporti d’ingegno e di volontà, s’inseriscono in un tessuto di attiva intelligenza. Si tratta, dunque, di un volume imperdibile, che percorre la vita, dalla fondazione nel 1860 fino ai giorni nostri, delle Edizioni Curci, una delle realtà indipendenti più importanti e rinomate nel panorama dell’editoria musicale italiana. Il libro è disponibile anche in versione inglese.