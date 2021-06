Dino Risi e "1848", il cortometraggio ritrovato su Milano | La serata-evento in streaming per il restauro del Duomo

Un viaggio nella Milano ottocentesca, vista attraverso gli occhi di Dino Risi . E' "1848", lo straordinario cortometraggio realizzato dal grande regista a cento anni dalle Cinque Giornate di Milano, che torna accessibile al grande pubblico grazie alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano . Il film sarà trasmesso in streaming il 7 giugno su Facebook e YouTube per raccontare al pubblico l’importanza di destinare il 5x1000 al Duomo di Milano e in particolare per i suoi cantieri di restauro nell’anno della pandemia.

La pellicola, che rappresenta un pezzo di storia del cinema, ci riporta in una Milano dove il fascino di un’esecuzione al Teatro alla Scala diviene occasione per i patrioti per accendere i primi bagliori della lotta contro l’austriaco. Tra i viottoli che conducono al Duomo, ecco innalzarsi le barricate, tra i martinitt che corrono come portaordini sotto il fuoco imperiale e una giovanissima Lucia Bosè che guida gli insorti, fino alla scena finale: il tricolore è finalmente issato sulle Terrazze della Cattedrale, ai piedi della Madonnina.

Come il tricolore innalzato sulla Madonnina è simbolo di speranza e di rinascita per la città nel 1848, il video di Risi rievoca quei lontani giorni per celebrare il testimone silenzioso che da secoli accompagna la vita di Milano: il Duomo. Dal Duomo è partito il risorgimento milanese. Facendo memoria delle Cinque Giornate, il cortometraggio di Risi si fa ancora oggi attuale, auspicio per una rinascita di Milano dopo l’emergenza sanitaria.