Giornalismo e cyberspazio in "Digitalizzazione, disinformazione, destabilizzazione" di Michele Zizza

Sistema giornalistico, piattaforme digitali, organismi istituzionali di controllo, istituzioni formative, devono agire sinergicamente, costruendo le condizioni migliori affinché le nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica si orientino in favore delle persone, ovvero siano rivolte a elevare il progresso pubblico e la libertà. Insomma, un libro di grande attualità, in cui il rigore della ricerca specialistica si coniuga con uno stile scorrevole e accattivante che favorisce la divulgazione intorno a una tematica di enorme interesse sociale.



Michele Zizza ha conseguito il PhD in comunicazione al Dipartimento CoRiS dell'Università La Sapienza di Roma. Da cinque anni insegna, quale Professore a contratto, all'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Ha preso parte, in qualità di relatore, a numerosi simposi scientifici, convegni, corsi e seminari, in Italia e all’estero. Inoltre, è impegnato in più progetti di ricerca sulla Comunicazione Strategica. Ha al suo attivo diversi lavori scientifici pubblicati per Aracne, Erickson, Franco Angeli.



Digitalizzazione Disinformazione Destabilizzazione

Michele Zizza

Editoriale Scientifica

pp. 138

€ 12