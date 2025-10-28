Salvador Dalì tra rivoluzione e tradizione: il suo universo in mostra a Roma

Le opere provengono dalla Fondazione Gala-Salvador Dalí (voluta dall'artista scomparso nel 1989), che ha collaborato al progetto con un nucleo di opere raramente esposte, in arrivo anche da alcuni dei più importanti musei internazionali e italiani tra cui il Museu Picasso di Barcellona e le Gallerie degli Uffizi di Firenze che hanno dato in prestito l'autoritratto di Raffaello Sanzio. La mostra, la cui direzione scientifica è stata affidata a Montse Aguer con la curatela di Carme Ruiz González e Lucia Moni, "invita il pubblico italiano e internazionale a riscoprire la forza creativa di un artista, Salvador Dalí, che ha saputo sfidare i limiti dell'arte e del pensiero", come ha spiegato Jordi Mercader, presidente della Fundació Gala-Salvador Dalí.