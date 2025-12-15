Da Signorelli a Burri: otto secoli di arte in mostra a Terni

L’Ottocento e il primo Novecento documentano l’evoluzione del gusto borghese e il realismo romantico fino all’impressionismo, con opere di Alfred Sisley e Camille Pissarro, mentre il secondo Novecento è rappresentato da maestri come Alberto Burri e Agostino Bonalumi. La sezione finale è dedicata ai grandi artisti umbri o attivi nel territorio, tra cui Piero Gauli, Ardengo Soffici, Ugo Castellani e Aurelio De Felice.