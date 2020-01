Da Raffaello a Modigliani: l'anno dei maestri italiani nelle mostre del 2020

Da Raffaello a Federico Fellini, da Amedeo Modigliani a Giovanni Battista Piranesi: il 2020 segnerà anniversari importanti per questi e altri grandi artisti della nostra storia, che saranno i protagonisti di mostre ed eventi organizzati nei prossimi 12 mesi per celebrare alcuni dei nostri più grandi personaggi. E così, dopo l'anno in cui abbiamo celebrato Leonardo, si apre quello dedicato a un altro maestro della pittura italiana.

Il 2020 segna i 500 anni dalla morte di Raffaello, i 300 dalla nascita di Piranesi, i 100 dalla nascita di Fellini, e ancora il primo centenario della morte di Amedeo Modigliani e di Gaetano Previati. Tutte ricorrenze che saranno adeguatamente ricordate da diversi appuntamenti. Ecco gli eventi da non perdere nell'anno appena cominciato.

Roma - Si intitola semplicemente "Raffaello" la maxi-mostra monografica allestita alle Scuderie del Quirinale dal 5 marzo al 2 giugno, evento clou delle celebrazioni per l'anniversario della morte del maestro del Rinascimento, scomparso a Roma il 6 aprile 1520. A cura di Marzia Faietti e Matteo Lanfranconi, con Vincenzo Farinella e Francesco Paolo Di Teodoro, l'esposizione presenta più di 200 capolavori tra dipinti, disegni e opere di confronto e riunisce per la prima volta oltre 10 opere di Raffaello: determinante il contributo delle Gallerie degli Uffizi, che ne hanno date in prestito una cinquantina.

Anche il Parco Archeologico del Colosseo dedica un grande evento espositivo al genio di Raffaello: a marzo aprirà "Raffaella nella Domus Aurea. L'invenzione delle grottesche", a cura del Parco e di Vincenzo Farinella, che fino a gennaio 2021, con straordinari apparati interattivi e multimediali racconterà come l'artista avesse compreso per primo la logica delle grottesche antiche influenzando tutta l'iconografia rinascimentale.

Da giugno a gennaio, il Quirinetta ospiterà la mostra immersiva e multimediale "L'impossibile Modigliani, L'artista italiano e l'arte africana. Simbolo, opere, tecnologia", con oltre cento opere nel formato Modlight. Realizzato dall'Istituto Amedeo Modigliani per i 100 anni dalla morte di Modì, l'esposizione presenta per la prima volta la mondo anche l'ologramma Modigliani e un approfondimento dle legame tra l'Artista e l'Africa.

Perugia - Dal ottobre al 10 gennaio, alla Galleria nazionale dell'Umbria "Giovanni Battista Pirenesi nelle collezioni dlela Gnu" per i 300 anni dalla nascita dell'architetto, incisore e teorico veneziano, nato il 4 ottobre 1720. Nel percorso, a cura di Marco Pierini e Carla Scagliosi, il pubblico potrà ammirare circa 200 acqueforti, appartenenti ai due tomi delle celebri "Vedute di Roma disegnate e incise da Giambattista Piranesi architetto veneziano", come anche alle "Antichità d'Albano e di Castel Gandolfo descritte e incise da Giovambattista Piranesi". In contemporanea, sempre alla Galleria Nazionale dell'Umbria anche "La fortuna della Deposizione Balgioni nelle copie perugine", per rendere omaggio a Raffaello e documentarne la presenza e la forte influenza a Perugia. La rassegna accoglie sette copie perugine della Deposizione Baglioni, dipinta nel 1507 per l'altare di famiglia nella chiesa id San Francesco al Prato e fatta rubare da Scipione Borghese nel 1608.

Bassano del Grappa (Vicenza) - Il 9 aprile a Palazzo Sturm apre la mostra "Giambattista Piranesi. Visioni di un architetto senza tempo=, a cura di Chiara Casarin e Pierluigi Panza. Aperta fino al 27 luglio, l'esposizione permetterà di ammirare un corpus che comprende 15 incisioni sciolte e molte altre racchiuse in 11 volumi a cui si aggiungono le 16 preziose tavole delle Carcer d'invenzione provenienti dalle collezioni della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

Rimini - E' stata inaugurata il 14 dicembre "Fellini 100 Genio immortale. La mostra", primo evento delle grandi celebrazioni che per tutto il 2020 ricorderanno il regista riminese. Allestita fino al 15 marzo a Castel Sismondo, l'esposizione, che in primavera approderà nella Capitale a Palazzo Venezia, è curata da Marco Bertozzi e da Anna Villari e progettata da Studio Azzurro, e ricostruisce l'immaginario felliniano in un percorso coinvolgente e poetico, in cui ai film e agli oggetti si mescola un curatissimo apparato tecnologico.

Ferrara - La città natale di Gaetano Previati dedica al maestro del Divisionismo un grande evento a cento anni dalla morte: dall'8 febbraio al 7 giugno il Castello Estense allestisce "Oltre la cornice. Gaetano Previati e il rinnovamento artistico tra Ferrare e Milano", a cura di Chiara Vorrasi. Attraverso più di 60 opere con oli, pastelli e disegni delle collezioni civiche ferraresi (circa 35) accostati a un notevole nucleo di opere concesse inprestito da collezioni pubbliche e private, la mostra documenta la grande attività di ricerca dell'artista e il suo approccio sperimentale alla pittura.