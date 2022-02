Cultura, Franceschini: "Ivrea capitale italiana del libro 2022"

E' Ivrea la capitale italiana del Libro 2022.

Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Entusiasta il sindaco della città piemontese, Stefano Sertoli, che ha commentato: "Si tratta di una grande opportunità per il territorio. Faremo rete sui temi della lettura e della cultura". Per l'assessore comunale Costanza Casali "è una vittoria della città e del territorio: ci abbiamo creduto tutti. Ora ci mettiamo subito al lavoro per essere all'altezza".