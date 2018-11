Cinema, teatro, vita privata: a Roma una mostra che racconta Mastroianni

Le parentesi tra un set e un palcoscenico, tra un film e uno spettacolo. Si chiama "Una vita tra parentesi" ed è non solo il modo in cui Marcello Mastroianni amava definire la sua vita, ma anche la mostra a lui dedicata. Aperta il 26 ottobre, in occasione della Festa del Cinema, al Museo dell'Ara Pacis a Roma, durerà fino al 17 febbraio.

L'esposizione ripercorre la carriera dell'attore: dagli esordi con Riccardo Freda nel 1948 alla collaborazione con Federico Fellini. Sono più di cento i suoi film tra gli anni '40 e la fine degli anni '90 e tantissimi sono anche i riconoscimenti internazionali: dalle tre candidature agli Oscar come Miglior Attore, ai due premi per la miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes. Senza dimenticare le due Coppe Volpi al Festival di Venezia, i due Golden Globe e gli otto David di Donatello.



Partendo dalle origini della famiglia di Mastroianni, dalla sua infanzia in Ciociaria, la mostra conduce il visitatore all'arrivo dell'artista a Cinecittà che, dalle prime comparsate, vestirà poi i panni del vigile della Domenica d'agosto di Luciano Emmer, primo ruolo importante nella carriera dell'attore, poi doppiato da Alberto Sordi.



Non solo cinema, la mostra farà menzione anche dell'altra parte dell'anima di Marcello Mastroianni: il teatro. Scoperto da Emilio Amendola, amministratore della compagnia del regista Luchino Visconti, l'attore vestirà i panni di Mitch in Un tram chiamato desiderio di Tennessee Williams. Si racconta che la sera della prima Vittorio Gassman corse a tranquillizzare un Marcello molto emozionato.



Poi La Dolce vita e una sezione intitolata Il lungo viaggio con Fellini dedicata al rapporto fondamentale tra Federico e Marcello. La mostra seguirà poi la carriera all'estero dell'attore fino all'ultima tournèe teatrale.



Cinema e teatro, vita privata e carriera di Mastroianni sono raccontate dalla rassegna che raccoglie i suoi ritratti più belli, cimeli, tracce di film e spettacoli, alternando immagini e racconti dell'attore. Un percorso per lo spettatore su uno dei più celebri volti del cinema italiano, fatto di scritti, testimonianze, recensioni e fotografie.



La mostra è promossa da Roma Capitale, coprodotta e curata dalla Cineteca di Bologna e realizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le attività culturali.