Black Friday di Franco Accursio Gulino, quando l'Arte denuncia il materialismo

20 settembre 2018 11:20 Black Friday di Franco Accursio Gulino, quando lʼArte denuncia il materialismo Il progetto dellʼartista siciliano in mostra a Palermo rappresenta una forte denuncia verso il consumismo della società contemporanea

Venerdì 21 settembre 2018 alle ore 18:00 si inaugura la rappresentazione di un progetto di Franco Accursio Gulino, artista siciliano a tuttotondo, nato a Siacca nel 1949, dal titolo Black Friday che non ha un inizio né una fine, come tutta la sua produzione artistica. Il progetto avrà una doppia visibilità nello Spazio Contemporaneo Agorà e nello Spazio Edicola dove l'artista svelerà la sua idea per l'Edicola votiva di via Caccamo all'Alloro - che da il nome allo spazio - sita a Palermo nel cuore del quartiere di Manifesta 12. La serie Black Friday è uno dei momento di riflessione di Franco Accursio Gulino con un marcato riferimento alla situazione odierna e dunque all' "arte in saldo" come ad un'arte svilita che attira continuamente nuovi protagonisti e nuovi acquirenti e che non guarda alla sostanza ma alla forma.

Nell'arte di Gulino, come nel progetto, le idee si sovrappongono e i personaggi si intrecciano in un esuberante gioco di rimandi che vanno avanti e indietro nel tempo in un pulsare, come quello del cuore di Gulino, per l'Arte (con la A maiuscola). Giorno dopo giorno, lavorando senza interruzione, nascono sogni che si imprimono nella tela e divengono realtà e che si materializzano attraverso i personaggi dei suoi film o delle sue installazioni. Reminiscenze di idee del passato che vengono rielaborate con gli strumenti affinati nel presente.



Si tratta di un progetto complesso, come complessa è la piena comprensione dell'Arte di Gulino: buste che contengono messaggi - bottiglie nel mare della conoscenza - che contengono piccoli frammenti dipinti, stratificando, sovrapponendo colore a colore in un crescendo di esperienza e perizia nell'uso della tecnica e di magia nella concezione dell'opera. Piccole opere racchiuse in un involucro inusuale faranno da cornice all'edicola - opere della sua ultima produzione saranno esposte in galleria assieme alla proiezione di due dei suoi film a rappresentare una piccola parte, ma esaustiva, della strabordante creatività da cui sono state generate. Opere queste che testimoniano della sua grande capacità di rappresentare la realtà attraverso un figurativismo sfrenato o una sintesi totale che racchiude tutto in una linea nera su un fondo blu.

