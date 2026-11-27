La carriera - Hoor Al Qasimi ha curato e co-curato importanti mostre per numerose istituzioni internazionali. Nell'ambito della sua attività alla Sharjah Art Foundation, da lei fondata nel 2009 e di cui è Presidente e Direttrice, ha curato la Sharjah Biennial 15 (2023), la retrospettiva itinerante internazionale dedicata a Hassan Sharif (2017-2018) e le mostre personali di Jorge Tacla (2026), Leda Catunda (2025), Bouchra Khalili (2024), Emily Karaka (2024), William Kentridge (2024), Monir Shahroudy Farmanfarmaian (2019), Rasheed Araeen (2014), Simone Fattal (2016), Farideh Lashai (2016) e Yayoi Kusama (2016-2017).



Al Qasimi ricopre inoltre le cariche di presidente dell'International Biennial Association, della Sharjah Museums Authority, dell'Africa Institute di Sharjah, della Sharjah Architecture Triennial, di cui è anche Direttrice, della Global Studies University di Sharjah, dello Sharjah Creative Quarter e della University of the Arts Sharjah.



Ha curato la seconda edizione della Biennale di Lahore (2020) ed è stata Direttrice Artistica della sesta edizione della Triennale di Aichi, A Time Between Ashes and Roses (2025) e della 25ª Biennale di Sydney, Rememory (2026). Ha ricevuto l'onorificenza di Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, conferitale dall'Ambasciata di Francia negli Emirati Arabi Uniti. È stata inoltre nominata Ambasciatrice Straordinaria della Cultura Araba per il biennio 2025-2026 dall'ALECSO (Organizzazione Araba per l'Educazione, la Cultura e la Scienza). Lme