Biennale Arte 2028, Hoor Al Qasimi nominata curatrice: sceicca emiratina (e pro Pal)
Classe 1980, è figlia del sovrano dell’emirato di Sharjah, ha condannato pubblicamente le violenze a Gaza ed è sicuramente una delle figure più influenti della scena artistica internazionale
© takreem foundation
Il Cda della Biennale di Venezia ha nominato Hoor Al Qasimi come direttrice del Settore Arti Visive, con lo specifico incarico di curare la 62esima Esposizione Internazionale d'Arte nel 2028. Curatrice e figura di riferimento nel panorama artistico internazionale, dal 2009 è alla guida della Sharjah Art Foundation, che ha fondato con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dell'arte contemporanea e lo scambio culturale a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti e a livello internazionale.
"La Biennale di Venezia - ha dichiarato il presidente Pietrangelo Buttafuco - è un luogo in cui il mondo si salda all'arte con le sue molteplici visioni. Hoor Al Qasimi ha saputo costruire, nel corso del suo percorso, il caravanserraglio delle geografie e dell'Universale, restituendo voce a storie e sensibilità affinatesi nella ricerca e nell'inatteso. Le affidiamo la 62. Esposizione Internazionale d'Arte con grande fiducia e con la curiosità di scoprire il tesoro di viva conoscenza che saprà portare a Venezia".
Chi è Hoor Al Qasimi - Classe 1980, è figlia dello sceicco Sultan bin Muhammad Al Qasimi, sovrano dell’emirato di Sharjah, ed è sicuramente una delle figure più influenti della scena artistica internazionale. Figura d’alto profilo, esponente di una famiglia importante, la curatrice arriva seguita dalle polemiche che l’hanno accompagnata negli ultimi incarichi ricoperti. A partire dalla Triennale di Aichi nel 2025, dove si presentò indossando una T-shirt nera con la scritta "Palestine", condannando in dichiarazioni pubbliche apertamente l’assedio a Gaza definendolo come "genocidio". Ne discesero accuse di mancanza di "imparzialità", che l’hanno seguita anche nell’ultimo incarico, alla Biennale di Sydney (dal 14 marzo al 14 giugno 2026 )con accuse simili mosse soprattutto da esponenti della comunità ebraica.
La carriera - Hoor Al Qasimi ha curato e co-curato importanti mostre per numerose istituzioni internazionali. Nell'ambito della sua attività alla Sharjah Art Foundation, da lei fondata nel 2009 e di cui è Presidente e Direttrice, ha curato la Sharjah Biennial 15 (2023), la retrospettiva itinerante internazionale dedicata a Hassan Sharif (2017-2018) e le mostre personali di Jorge Tacla (2026), Leda Catunda (2025), Bouchra Khalili (2024), Emily Karaka (2024), William Kentridge (2024), Monir Shahroudy Farmanfarmaian (2019), Rasheed Araeen (2014), Simone Fattal (2016), Farideh Lashai (2016) e Yayoi Kusama (2016-2017).
Al Qasimi ricopre inoltre le cariche di presidente dell'International Biennial Association, della Sharjah Museums Authority, dell'Africa Institute di Sharjah, della Sharjah Architecture Triennial, di cui è anche Direttrice, della Global Studies University di Sharjah, dello Sharjah Creative Quarter e della University of the Arts Sharjah.
Ha curato la seconda edizione della Biennale di Lahore (2020) ed è stata Direttrice Artistica della sesta edizione della Triennale di Aichi, A Time Between Ashes and Roses (2025) e della 25ª Biennale di Sydney, Rememory (2026). Ha ricevuto l'onorificenza di Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, conferitale dall'Ambasciata di Francia negli Emirati Arabi Uniti. È stata inoltre nominata Ambasciatrice Straordinaria della Cultura Araba per il biennio 2025-2026 dall'ALECSO (Organizzazione Araba per l'Educazione, la Cultura e la Scienza). Lme