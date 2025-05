Il piccolo miracolo musicale di Barbara von Berg al Festival di maggio a Montevecchia

Esempio lampante la splendida esecuzione (anche) delle due bellissime fughe: quella do maggiore BuxWV 174 di Dietrich Buxtehude e quella in do minore BWV 575 composta da un giovane Johann Sebastian Bach. Oppure la Toccata quinta in do maggiore di Muffat che ha scatenato l'entusiasmo del pubblico che non ha potuto fare a meno di applaudire anche se il concerto non era ancora finito. Quando la grande musica è suonata così, anche quella che può sembrare più "difficile" si trasforma in un miracolo di semplicità e all’ascolto non resta che lasciarsi trasportare. Ed è esattamente ciò che è successo.