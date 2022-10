Bahlsen Italia e Brera, l'artigianalità incontra arte e design

Si riassume così “Out of the Blue Bahlsen By Design”, il progetto artistico realizzato da Bahlsen Italia in partnership con Accademia di Belle Arti di Brera . Una straordinaria performance artistico-visiva che ha permesso a sette giovani talenti di dare vita a opere inedite, capaci di restituire alla città di Milano momenti d'inaspettata bellezza.

Il Blue iconico Bahlsen, i colori che hanno fatto la storia del brand e un pizzico di innovazione, sono stati gli elementi chiave che hanno ispirato i ragazzi, guidandoli nell’incontro tra la loro poetica e l’identità del brand, per una contaminazione tra arte e artigianalità.

Bahlsen Italia



“Uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di contaminare le strade della città di Milano per restituire alla comunità una valenza etico-sociale straordinaria. Questa operazione artistica, conferma ancora una volta la stretta connessione tra Bahlsen e i concetti di bellezza, design e la volontà del brand di investire sulle nuove generazioni, puntando in questo caso sui talentuosi artisti dell’Accademia.” - Spiega Stefano Leonardi, Direttore Commerciale Europa Occidentale/legale rappresentante Bahlsen Italia.



I GIOVANI, I VERI PROTAGONISTI - Sette talentuosi artisti dell’Accademia di Belle Arti di Brera si sono messi in gioco sviluppando sette installazioni pittoriche; progettate per essere ospitate nelle strade di Milano. Una collezione artistica che nasce dalla volontà di Bahlsen di offrire alla città di Milano alcune nuove isole di relax e contemplazione per creare luoghi di sosta e permettere così, a chi lo desidera, di osservare la città da un’altra prospettiva, incorniciando nuovi dettagli e scorci alternativi.

Bahlsen Italia



I 7 ANGOLI DI MILANO DOVE VEDERE LE INSTALLAZIONI - Per godersi un momento “inaspettato” “Out Of The Blue Bahlsen By Design”, basta percorrere: Piazza San Luigi, un nuovo spazio pedonale, verde e riqualificato, Piazza Sraffa, sede dell'innovativo Campus Bocconi, il lungo Darsena, iconico luogo per i giovani, il trionfale e neoclassico Arco della Pace, la verde e residenziale zona di Via Castiglioni-angolo Viganò, Viale Arbe- e Piazza Leonardo da Vinci, un giardino aperto a tutta la città.