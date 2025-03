Art of PLAY, la mostra immersiva che sta incantando Roma

Con il suo mix di innovazione, creatività e magia, Art of PLAY si presenta come un appuntamento imperdibile, capace di coinvolgere e sorprendere visitatori di ogni età. Una mostra che non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio immersivo da vivere e condividere, un ricordo da portare a casa con sé e un modo per trasformare qualsiasi giornata in un momento speciale e memorabile.