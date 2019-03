Alan Ford compie 50 anni, Max Bunker: "Dentro c'è la storia d'Italia"

50 anni fa avrebbe mai immaginato che Alan Ford avrebbe avuto una vita così lunga?

Assolutamente no! Quando siamo arrivati al numero 100 ci sembrava già di aver raggiunto un obiettivo incredibile. Poi l'appettito viene mangiando e siamo sempre andati avanti. Anche in tempi di crisi Alan ha sempre avuto un suo pubblico fedele che lo ha seguito.



Tra l'altro, caso più unico che raro per una serialità così lunga, lei ha scritto tutti gli albi, dal primo all'ultimo...

Alan Ford è un prodotto molto particolare, è una cosa completamente mia, sentita e pensata per lungo tempo da me. Se ci mettessero mano altre persone diventerebbe un'altra cosa, lo affosserebbero subito. E' un rischio che non ho mai voluto correre. Poi a me piace farlo e sono anche un po' geloso...



Con altri personaggi non è stato altrettanto geloso...

No infatti. Per esempio Kriminal e Satanik hanno avuto altri sceneggiatori, anche se alle spalle c'era sempre la mia guida. Ma erano settimanali e non potevo certo far tutto io.



Come porta i suoi 50 anni Alan Ford?

Diciamo che leggendolo si potrebbe leggere la storia d'Italia. La sua evoluzione nel bene e, forse, più nel male. E' un documento storico. Quando qualcuno vorrà leggerlo con quelle lenti si accorgerà che ci sono tutti gli elementi della storia degli ultimi 50 anni del nostro Paese.



Lei ha sempre avuto una scrittura molto personale, con una satira feroce e spesso controversa per come ha trattato temi spinosi. Come si trova in un'epoca in cui comanda il "politicamente corretto"?

Sinceramente non mi interessa, io seguo il mio istinto e basta. Non ho mai fatto caso a come sono le cose esterne. Prendo la realtà, la giro e la giostro secondo la mia visione e nell'ottica che mi è funzionale. Maa senza pensare a cosa può dare fastidio o cosa può essere sconveniente. Anche per questo, nonostante i molti tentativi, non sono mai riusciti a imitare Alan Ford.



Lei è stato una figura chiave per il fumetto in Italia non solo come autore, ma anche come editore, avendo portato per primo, con l'Editoriale Corno, i fumetti Marvel. Oggi com'è lo stato di salute di quel mondo?

Partiamo dalla crisi delle edicole, che non è una cosa da poco. Il fumetto ha provato a trovare rifugio nelle fumetterie, ma queste sono rimaste un posto di nicchia, per sofisticati. Il contesto quindi ha reso tutto più difficile. Ma non è che all'estero la situazione sia molto più rosea.