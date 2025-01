Al Carcano si tocca… L'Empireo

Scenografia minimal, testo asciutto, un unico atto, un’unica scena, quattordici sedie: una per l’imputata, dodici per le giurate e infine una per Mr Coombs, l’uomo che le ha riunite e che, a loro insaputa, le minaccia quale simbolo eterno della forza brutale del maschio e della Legge, scritta dagli uomini per gli uomini. E così, in questo dramma in cui la grande protagonista è la parola, in questa storia di donne che odiano (sembrano odiare) le donne, in fondo a un avvincente confronto tra falchi e colombe, dopo numerosi colpi di scena, sarà comunque il maschio a infliggere l’ultima pena (mentre la cometa Halley passa tacendo, e perfino l’Empireo - il più alto dei cieli, la casa di Dio - è impotente di fronte alla brutalità dell’uomo).