Agrigento, la natura si riprende la Valle dei Templi 

Dopo due mesi di lockdown, la natura si riprende la Valle dei Templi ad Agrigento: fiori tra massi, piante rigogliose, farfalle che volteggiano indisturbate, persino le capre che brucano l'erba. Doveva essere un Eden delicatamente selvaggio, quello che appariva agli antichi greci. E oggi la Valle riappare in tutta la sua bellezza. Il tempo qui si è fermato, la mano dell'uomo non ha agito per tagliare, disboscare, sistemare, come normalmente avviene. Il risultato è un emozionante video, di Daniele Rosapinta | CoopCulture, che racconta il sito archeologico con immagini che lasciano il segno.