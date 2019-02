Addio a Rosamunde Pilcher, la regina del romanzo rosa

Addio a Rosamunde Pilcher . La scrittrice britannica, considerata una delle ultime regine del romanzo sentimentale, si è spenta a 94 anni a Dundee, in Scozia. La notizia della morta è stata diffusa dal figlio Robin Pilcher, traminte il quotidiano "The Guardian". La Pilcher nel 2002 era stata insignita Officer of the Order of British Empire (Obe) dalla regina Elisabetta II.

I romanzi della Pilcher sono diventati celebri per la loro ambientazione, nelle isole britanniche. I suoi lavori sono diventati molto popolari soprattutto in Germania, dove dal 1993 al 2010 sono stati trasposti in oltre 80 film televisivi, andati in onda in varie parti del mondo, Italia compresa (in particolare su Canale 5 e La5). Tra i suoi titoli più famosi ci sono "I giorni dell'estate", "Neve d'aprile", "Sotto il segno dei gemelli", "Le bianche dune della Cornovaglia" e "I cercatori di conchiglie". Il suo ultimo romanzo, "Solstizio d'inverno", è stato pubblicato nel 2000.