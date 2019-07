ERA MALATO DA TEMPO 18 luglio 2019 17:13 Addio a Luciano De Crescenzo, "il professor Bellavista" che ha raccontato le diverse sfaccettature di Napoli Scrittore, attore, autore, regista ed ironico divulgatore filosofico aveva 90 anni ed era malato da tempo

E' morto a Roma Luciano De Crescenzo. Lo scrittore, regista e attore napoletano soffriva da anni di una malattia neurologica ed è deceduto, a 90 anni, per le conseguenze di una polmonite. Considerato "l'ingegnere filosofo", ultimo simbolo della cultura partenopea, De Crescenzo ha scritto oltre 50 libri, venduto oltre 18 milioni di copie nel mondo di cui 7 milioni solo in Italia. Le sue opere sono state tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 Paesi.

De Crescenzo era nato il 20 agosto 1928 a Napoli nel borgo di Santa Lucia e ha abitato nello stesso stabile in cui era nato il suo storico amico Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer (con cui ha frequentato anche le elementari).



Dietro l'aria sorniona, è stato un umanista che ha fatto dell'ironia e della divulgazione le sue bandiere espressive, condite con un umorismo sapido e colto che diventa popolare con la levità tipica della sua cultura, fatta risalire alla filosofia greca tradotta nel buonsenso comune.

Spesso fa più male la paura di morire che la morte Luciano De Crescenzo Dopo una carriera da ingegnere informatico, nel 1976 lascia il lavoro per diventare, come lui stesso si definisce, "uno scrittore divulgatore". L'anno seguente esce "Così parlo Bellavista". Il suo primo romanzo diventa un bestseller vendendo oltre 600 mila copie: nel libro fa la sua comparsa il personaggio del professor Bellavista, vice portinaio, che impartisce lezioni di vita all’ingegner De Crescenzo. Durante la sua carriera ha scritto una quarantina di opere: tra i suoi titoli più noti "Oi dialogoi" (1985), "Fosse ’a Madonna!" (2012), "Garibaldi era comunista" (2013). Si è raccontato con divertito umorismo in "Vita di Luciano De Crescenzo scritta da lui medesimo" (1989), pure diventato un bestseller.



Ha poi esordito al cinema come attore ne "Il pap'occhio" (1980) nel ruolo del Padreterno, al fianco dell'amico Roberto Benigni e diretto da Renzo Arbore. Il grande pubblico lo ricorda anche per l'altro film di Arbore "FF.SS." - Cioè: "...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?". Ha recitato anche a fianco di Sophia Loren in "Sabato domenica e lunedi'" della Wermuller. Sul grande schermo è stato regista (e attore) di quattro film, "Così parlo Bellavista" (1984), "Il mistero di Bellavista", (1985), "32 dicembre" (1988), "Croce e delizia" (1995).

