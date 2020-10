A Milano parte "RI-SCATTI. Per le strade mercenarie del sesso": 80 fotografie sul mondo della prostituzione

Si intitola "RI-SCATTI. Per le strade mercenarie del sesso" e in 80 fotografie vuole raccontare uno spaccato della nostra società troppo spesso ignorato: quello dello sfruttamento della prostituzione. La particolarità che la renda ancora più potente è che gli scatti sono stati realizzati da sette prostitute che vivono nell'hinterland milanese per raccontare la loro quotidianità fatta non solo di strada. Le ragazze - 3 rumene, 2 nigeriane e 2 transgender peruviane - hanno appreso i fondamentali della fotografia grazie a un corso tenuto ad hoc da alcuni fotoreporter professionisti della agenzia Visual Crew. La mostra - che durerà da 16 al 25 ottobre - ha anche uno scopo benefico: gli scatti saranno messi in offerta e il ricavato sarà donato all'Associazione "Lele onlus", che offre un sostegno alle donne sfruttate.