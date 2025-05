"Un piccolo omicidio", in libreria il graphic novel di Alan Moore e Oscar Zarate

La trama - New York, seconda metà degli anni Ottanta. Il pubblicitario Timothy Hole ha una vita invidiabile e sta attraversando il momento più fortunato della sua carriera: l'agenzia per cui lavora gli ha appena affidato un incarico prestigioso, commercializzare una celebre bevanda analcolica nell'allora Russia sovietica. Per trovare ispirazione, Timothy torna in Inghilterra: vuole immergersi in quel che resta dei luoghi in cui è nato e cresciuto. Tutto sembra filare per il verso giusto, ma il suo equilibrio personale e professionale comincia a vacillare quando, nei momenti più inaspettati, inizia ad apparire un ragazzino dal sorriso diabolico. È un essere reale o una proiezione del suo passato? Un adolescente in carne e ossa o l'incarnazione dei suoi sensi di colpa?