"Ti chiamo domani", il graphic novel di Rita Petruccioli

Rita Petruccioli, apprezzata illustratrice, arriva in libreria con il suo primo graphic novel da autrice unica, scritto e disegnato da lei: "Ti chiamo domani". Un originale viaggio on the road a bordo di un camion da Tolosa in Francia alla Sabina in Italia.



A bordo due sconosciuti, Chiara e Daniele. Due giorni di viaggio, prima i silenzi, poi le domande. Due storie personali che, raccontate ad alta voce, fanno capire a entrambi che a volte bisogna guardarsi con gli occhi di un altro, per decidere che qualcosa deve cambiare.