"Solženicyn, l'uomo che dedicò tutta la sua vita alla patria": a Tgcom24 lo studioso Sergio Rapetti racconta il Premio Nobel per la letteratura

L'intervista 6 settembre 2019 15:42 "Solženicyn, lʼuomo che dedicò tutta la sua vita alla patria": a Tgcom24 lo studioso Sergio Rapetti racconta il Premio Nobel per la letteratura Pubblicato in Italia "Ritorno in Russia", lʼopera che raccoglie le riflessioni dellʼautore negli anni del suo rientro in patria dopo venticinque anni dʼesilio

A undici anni dalla sua morte, arriva in Italia una nuova opera di Aleksandr Solženicyn, lo scrittore russo, autore di "Arcipelago Gulag" e premio Nobel per la letteratura nel 1970. "Ritorno in Russia. Discorsi e conversazioni (1994-2008)" (a cura di Sergio Rapetti, introduzione di Ermolaj Solženicyn, ed. Marsilio Editori, pp.329, 22 euro) raccoglie le riflessioni dell'autore nei suoi ultimi anni di vita, quando, dopo venticinque anni d'esilio, rientra nella sua amata madrepatria, dalla quale era stato allontanato nel 1974 per il suo dissenso con il governo sovietico. "La possibilità di ritornare in patria era per Solženicyn la sola cosa che poteva colmare di senso la vita di ogni emigrante" spiega Sergio Rapetti, traduttore e curatore di "Ritorno in Russia", intervistato da Tgcom24.

Quando si è avvicinato allo studio di Solženicyn?

Io sono nato in Italia, ma per parte di madre sono russo, sono cresciuto in un ambiente russofono. Lavoravo a Milano come redattore editoriale proprio quando in Russia ferveva il "samizdat" (l’editoria autoprodotta) e mi sono fatto promotore di alcuni dei più notevoli libri di quella irripetibile stagione. Poi nel 1974, pochi mesi dopo l'espulsione dall'URSS, ho incontrato Solženicyn a Zurigo. Fu lui a chiedere all'editore Mondadori, che pubblicava in Italia i suoi testi, di farmi curare le sue opere in preparazione.



Come ricorda il suo incontro con Solženicyn?

Solženicyn è spesso descritto come un "profeta corrucciato" o come una persona intrattabile. Io invece ricordo la gentilezza con la quale sono stato ricevuto, la sua simpatia e cordialità. Era un uomo alla mano, che amava le cose semplici.



"Ritorno in Russia", che immagine di Solženicyn restituisce quest'opera?

Il "ritorno in patria" era stato sempre visto da Solženicyn come una prospettiva certa, era infatti sicuro di sopravvivere a quel regime che l’aveva espulso con l'infamante accusa di traditore della patria. E così è stato. Di questa sua "convinzione irrazionale" aveva subito cominciato a parlare, fin da quel lontano 1974 della sua cacciata, in interviste e interventi e poi ne aveva scritto nei "Diari dell’esilio americano". Il costante, instancabile riferimento alla patria per lui aveva significato prepararsi a tornare senza esserne divenuto estraneo, e questo mediante l’accanito lavoro letterario che gli consentiva di rimanere, quotidianamente e per sempre, ad essa legato. Quando però nel 1994 potè tornare in Russia, cercò subito di ristabilire un rapporto con i suoi connazionali.