"Shakespeare Reloved", arriva in libreria il primo romanzo di Pete Maggi

La trama - Michelangelo Florio nasce a Messina nell'aprile del 1564. Suo padre John Florio, figlio di un eretico protestante ricercato dall'Inquisizione, e sua madre Guglielmina Crollalanza sono due adolescenti che si amano in una notte di mezza estate; ma John è costretto a tornare in Inghilterra e Guglielmina, rimasta incinta, a entrare in convento. Qui cresce il suo piccolo Michelangelo, che divora libri e scrive commedie già in tenera età. Un'infanzia pacifica ma breve, perché quando Filippo II, re cattolico di Spagna, viene a sapere che a Messina si nasconde il nipote dell'eretico Florio, manda i suoi sgherri a stanare il ragazzo, che riesce a fuggire appena in tempo. Ha perso tutto, è solo al mondo: come unico compagno ha il suo fedele e cinico amico Amleto. Insieme navigano fino a Venezia, dove entrano in un mondo affascinante, quello delle compagnie teatrali di strada. Attore, marinaio, commerciante: Michelangelo è costretto a cambiare volti e vite e a viaggiare in varie città d'Italia per sfuggire alle grinfie dell'Inquisizione. Sulla via, incontrerà i semi di molte storie d'amore, di ambizione e di vendetta. Ma la sua unica speranza di salvezza è riuscire a tornare in Inghilterra e a cambiare identità.

L'autore - Pete Maggi, nato a Milano nel 1964, a 21 anni costituisce insieme ad altri tre amici la società di distribuzione cinematografica Eagle Pictures. Alla fine degli anni Novanta si trasferisce a Londra dove lavora come produttore cinematografico internazionale. Nel 2003 è produttore esecutivo del Mercante di Venezia, con Al Pacino, per la regia di Michael Radford. Nel 2006 cede le azioni di Eagle Pictures e nel 2012 rientra in Italia con il desiderio di dedicarsi alla creazione di storie originali. Tra i film da lui prodotti: Piazza delle Cinque Lune (2003), Gioco di donna (2004), Le verità negate (2006), Quattro padri single (2009), Angeli del Sud (2019), Il delitto Mattarella (2020). Ha fondato e dirige la società di produzione e distribuzione cinematografica Cine1.