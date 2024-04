"Premio Wondy per la letteratura resiliente", lunedì 29 aprile la finale al Teatro Manzoni di Milano: Camila Raznovich alla conduzione

La serata finale della settima edizione del Premio Wondy per la letteratura resiliente , organizzata dall'associazione "Wondy Sono Io" in collaborazione con Banco BPM, CDP, Tendercapital, Community e il settimanale F, si terrà lunedì 29 aprile alle ore 20:45 al Teatro Manzoni di Milano.

Sul palco si succederanno gli autori finalisti con le loro opere: "La vita di chi resta" di Matteo B. Bianchi (Mondadori), "L'isola dei battiti del cuore" di Laura Imai Messina (Piemme), "Cose che non si raccontano" di Antonella Lattanzi (Einaudi), "Parole nascoste" di Arianna Montanari (Mondadori), "Una piccola pace" di Mattia Signorini (Feltrinelli) e "Male a Est" di Andreea Simionel (Italo Svevo). Prima della serata verrà organizzato un momento dedicato a giurati e finalisti in collaborazione con ABC Catering, un progetto nato per dare una seconda occasione ai detenuti della Casa di Reclusione di Bollate, dando loro la formazione necessaria per allestire eventi di altro profilo.

"Giungere alla settima edizione di questo premio letterario è un traguardo che riempie il cuore di gratitudine e soddisfazione. Questa iniziativa, nata nel ricordo di Francesca, che ha saputo trasformare il suo modo di affrontare la malattia in un messaggio di speranza, continua a illuminare il cammino di chiunque abbia lottato e superato le avversità con determinazione e dignità. In questo momento speciale, vogliamo rendere omaggio alla sua memoria e celebrare le storie di resilienza che continuiamo a incontrare. Un caloroso in bocca al lupo a tutte le opere finaliste, che con la loro forza narrativa e il loro coraggio ci ispirano e ci emozionano", ha commentato Alessandro Milan, Presidente dell'Associazione "Wondy sono io".

Saranno due i premi assegnati nel corso della finale. Al vincitore decretato dalla giuria tecnica - quest'anno presieduta da Gaia Tortora e composta da Marco Balzano, Federico Bertoni, Alessandra Carati, Paola Cereda, Cristina Di Canio, Luca Dini, Emanuele Nenna, Roberta Scorranese e Gianni Turchetta - andrà un premio di 5000 euro e una tela dell'artista Luca Tridente, le cui opere donate nelle scorse edizioni sono state inserite nel Catalogo dell'arte moderna (Editoriale Giorgio Mondadori), considerato un punto di riferimento per l'arte moderna e contemporanea.

Al libro che invece avrà ottenuto più preferenze entro le ore 23:59 di domenica 28 aprile attraverso il sito dell'associazione andrà il premio di 2000 euro assegnato dalla Giuria Popolare.