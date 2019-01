27 gennaio 2019 11:14 “Noi bambine ad Auschwitz”: le sorelle Bucci raccontano il loro incubo Andra e Tatiana, le più giovani italiane ad essere sopravvissute al campo di concentramento, ricostruiscono per la prima volta la loro storia in un libro

“La mamma avrebbe voluto trovare un nascondiglio anche per noi due. Ma nessuno ci aiutò. Non possiamo indicare il giorno esatto in cui siamo state arrestate. Sappiamo che siamo partite per Auschwitz il 29 marzo 1944 perché la mamma ce l’ha raccontato”. È questo l’inizio di un incubo per due sorelline di sei e quattro anni, Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute al campo di sterminio polacco. Oggi, dopo settantacinque anni, hanno deciso di lasciare la loro testimonianza di quei nove mesi infernali in un libro, “Noi bambine ad Auschwitz” (ed. Mondadori, 160 pagine, 17 euro).

Le due bambine vennero arrestate insieme alla mamma con cui vivevano a Fiume, in Croazia. Giunte al campo furono scambiate per gemelle e separate dagli altri bambini per essere studiate dal dottor Mengele. Forse fu questo uno dei motivi per cui furono lasciate in vita.



"Noi, bambine sopravvissute a Auschwitz" Mondadori Foto 1 di 13 Mondadori Foto 2 di 13 Mondadori Foto 3 di 13 Mondadori Foto 4 di 13 Mondadori Foto 5 di 13 Mondadori Foto 6 di 13 Mondadori Foto 7 di 13 Mondadori Foto 8 di 13 Mondadori Foto 9 di 13 Mondadori Foto 10 di 13 Mondadori Foto 11 di 13 Mondadori Foto 12 di 13 Mondadori Foto 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Le immagini dell'infanzia di Andra e Tatiana Bucci: dalle foto con i genitori e gli zii a quelle con il cugino Sergio, usato come cavia e poi impiccato dai nazisti. Infine, le sorelle Bucci oggi, nelle loro ultime visite al campo di Auschwitz leggi tutto