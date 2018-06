"Minivip e Supervip: il mistero del Via Vai": il primo graphic novel di Bruno Bozzetto

Minivip e Supervip, i celebri personaggi del film d'animazione "Vip - Mio fratello superuomo", sono tornati dopo 50 anni con una nuova avventura: questa volta però a fumetti. Scritto da Bruno Buzzetto e disegnato dal francese Grégory Panaccione , "Il mistero del Via Vai" (edito da Bao Publishing, pp. 288, 25 euro) è il primo graphic novel del creatore del lungometraggio degli anni '60. "Mi mancava solo di fare un graphic novel. Ora c'è", ha spiegato l'ottantenne maestro d'animazione in una recente intervista. "Minivip e Supervip – Il mistero del Via Vai" racconta l'evoluzione del rapporto tra i due fratelli protagonisti del film d'animazione e di come saranno costretti a fronteggiare un'invasione aliena in un mondo asfissiato dallo smog. Il volume è stato definito "sorprendente" e "divertente".

"In realtà Il mistero del Via Vai era la sceneggiatura di un lungometraggio, che, però, non riuscivo a realizzare", ha svelato Bozzetto al recente "Cartoons on the Bay" di Torino. Il volume dunque è la rivisitazione a fumetti di un progetto pensato per lo schermo. E' stato riadattato al nuovo formato da Gregory Panaccione che ha ridato così una seconda vita ai protagonisti.



Minivip e Supervip dovranno sconfiggere gli alieni che da millenni forniscono di nascosto invenzioni che da un lato fanno progredire tecnologicamente l'umanità, dall'altro però producono inquinamento. Solo quando l'aria sarà infestata infatti l'atmosfera terrestre sarà respirabile per i "diabolici benefattori" che potranno finalmente invaderci. Soltanto l'eroica stirpe dei Vip è in grado sconfiggerli in un mondo in cui "sviluppare una coscienza ecologica non è più una scelta, ma l'unico modo per sopravvivere".